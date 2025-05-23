Маршрут троллейбуса № 12 в Челябинске изменится почти на месяц

Транспорт поедет по другому пути из‑за ремонта теплотрассы

В Челябинске 12-й троллейбус с 22 часов 23 мая изменит свой маршрут. Это произойдет из-за ограничения движения по Свердловскому проспекту. Около сквера «Алое поле» будет проводиться ремонт теплотрассы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Челябинский троллейбус».

Движение будет закрыто от проспекта Ленина до улицы Коммуны в сторону дворца спорта «Юность» до 23 часов 30 июня. Троллейбус № 12 будет курсировать по следующему маршруту: АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Коммуны — Свердловский проспект — Молдавская, минуя остановку «Алое поле».

Отметим, что глава Челябинска Алексей Лошкин поручил на объектах, где вводится ограничение дорожного движения, максимально сокращать сроки ремонтов, чтобы не вызывать недовольство жителей. При этом должны быть альтернативные маршруты и комфортное передвижение пешеходов.