Маршрут поезда в Оренбургскую область оказался не востребованным среди южноуральцев

С 1 сентября отменяются пригородные поезда из Карталов в Айдырлю

На Южном Урале прекращается работа пригородного поезда по маршруту Карталы — Айдырля — Карталы с 1 сентября. Перевозчик ОА «Сведловская пригородная компания» ссылается на решение министерства дорожного хозяйства Челябинской области — маршрут оказался не востребованным среди населения.

Поезд из Карталов в соседнюю Оренбургскую область был запущен в начале года. Тогда жители Карталинского района обращались к властям с просьбой запустить железнодорожное сообщение. Просьба была удовлетворена. Расписание поезда было сформировано для удобства южноуральцев, на маршруте были остановки в семи населенных пунктах. Однако услуга оказалась неактуальной — по данным Миндора, в вагоне в среднем проезжает не более трех человек.

«Для сохранения транспортной доступности населенных пунктов Брединского и Карталинского муниципальных районов будут возобновлены перевозки пассажиров по межмуниципальному автобусному маршруту „Карталы — Бреды“ по регулируемому тарифу в ежедневном режиме 1 рейс по следующему расписанию: время местное Бреды (8:30) — Карталы (13:30) и Карталы (10:05) — Бреды (15:10)», — сообщили в ведомстве.

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