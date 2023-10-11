Маршрут поезда от Челябинска до Верхнего Уфалея временно сократили

Состав будет доезжать только до станции Маук

В четверг, 12 октября, пригородные поезда, следующие по маршруту Челябинск — Верхний Уфалей, будут доезжать только до станции Маук. Ограничения связаны с ремонтом на перегоне Иткуль — Маук, рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Ограничение коснется поездов:

№6901 «Челябинск — Верхний Уфалей». Отправление из Челябинска в 09:11, прибытие в Маук (конечная) в 11:57.

№6904 «Верхний Уфалей — Челябинск». Отправление от станции Маук в 14:37, прибытие в Челябинск в 17:19.

«Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. При планировании поездки просим уточнять расписание», — отметили в Свердловской пригородной компании.