Марина Кравец поздравила школьников из Челябинской области

Актриса и телеведущая записала видеопоздравление для ребят Троицкого района



Накануне Нового года советник директора по воспитанию Дробышевской школы Екатерина Манина вместе с ребятами написала письмо звезде, сообщает троицкая газета «Вперед».

Им в ответ резидент «Comedy Club» отправила видеопоздравление и подарила 3D ручки.

«Мне очень приятно осознавать, что то маленькое чудо, которое получилось реализовать, вам понравилось. Радуйтесь и дальше, пожалуйста, в наступающем новом году пусть будет масса положительных поводов для смеха», — говорит Марина Кравец в видеопоздравлении.

Дробышевская школа находится в селе Дробышево Троицкого района. По данным сайта образовательного учреждения, в ней учится не более 150 учеников.