Маргарита Павлова предложила ввести бесплатную юридическую помощь для людей старше 65 лет

Инициативу парламентарий озвучила во время конференции в Совете Федерации.

С предложением о предоставлении бесплатной юридической помощи лицам старше 65 лет выступила сенатор Маргарита Павлова. Накануне в Совете Федерации прошла конференция на тему «Системы правовой помощи и правового просвещения в Российской Федерации: проблемы и перспективы».



По словам Маргариты Павловой, сейчас у Челябинской области есть опыт в правовом просвещении населения и современных технологиях работы, однако не все пожилые жители страны могут воспользоваться ими.

«Сотрудники юстиции региона внедрили современные онлайн-технологии в работе с населением. Онлайн-консультации, горячие линии — всё работает в ногу со временем. Ведется страница „Бесплатная юридическая помощь в Челябинской области“, на которой работает чат-бот, автоматически предоставляющий гражданам запрашиваемую ими информацию, в том числе списки адвокатов и образцы исковых заявлений. Но не все пожилые люди имеют такую цифровую компетентность, чтобы участвовать в видеоконференциях и получать квалифицированную юридическую помощь онлайн, в зумах и ВКС. У большинства пожилых людей нет супертехники и супертелефонов. Скажу, что именно на них в итоге наиболее успешно и продолжают зарабатывать юристы-мошенники. И это общероссийская проблема»,— рассказала Маргарита Павлова.

Также парламентарий актуализировала вопрос о невозможности обучения компьютерным технологиям людей пожилого возраста в связи с пандемией коронавируса. Маргарита Павлова предложила всех граждан старше 65 лет включить в категорию тех, кому положена бесплатная юридическая помощь, а также внести соответствующие правки в 20-ю статью Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».