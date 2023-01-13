Маргарита Павлова предложила поддержать челябинское производство сухпайков для зоны СВО

Сенатор посетила предприятие и продегустировала блюда

В Челябинске сенатор РФ Маргарита Павлова побывала на местном предприятии, работающем в сфере организации питания, где производят сухие пайки. Член Комитета СФ по обороне и безопасности обсудила вопросы использования ресурсов малого бизнеса для материально-технического обеспечения военнослужащих в зоне проведения СВО, сообщили в пресс-службе сенатора.

Маргарита Павлова познакомилась с коллективом предприятия, осмотрела производственные цеха и лично продегустировала продукцию.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Медведевский запустил линию по производству готовой еды в фольге длительного хранения. Продукция изготавливается из натуральных компонентов без консервантов и подходит для сухпайков военнослужащих. Блюда полностью готовы к употреблению, разогреваются с помощью реагентов.

«Подобные инициативы требуют поддержки. Мы видим, как малый бизнес вслед за крупными предприятиями оборонно-промышленного комплекса перестраивает свою работу под нужды СВО. Считаю, что в Челябинской области наработан хороший опыт, его нужно использовать. Направила соответствующее предложение в Министерство обороны РФ», — прокомментировала итоги визита сенатор РФ Маргарита Павлова.

Челябинскую продукцию уже опробовали на передовой в Донецке, в настоящее время она отправляется в зону проведения СВО в составе гуманитарных грузов Челябинской области.