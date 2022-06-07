Маргарита Химмель из Сима победила в фестивале «Мир равных возможностей»

Девушка стала лучшей в номинации «Радуга жизни»





Страничка Во ВКонтакте, которую ведет Маргарита, называется «Коляска — мой трон» и позиционируется как «активное сообщество, направленное на информационное предоставление для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также о них». Маргарита честно рассказывает о своих будничных радостях и трудностях, подбирает вдохновляющие примеры для тех, кто, как и она, прикован к коляске.



Маргарита Химмель практикует активный образ жизни и объединяет вокруг себя людей с ограниченными возможностями: они устраивают совместные прогулки по городу, а недавно совместно с клубом туризма «Белый филин» совершили путешествие по Ашинском району.

Фестиваль «Мир равных возможностей» проводится среди людей с ограниченными возможностями и поддерживает их активную жизненную позицию. Маргарита Химмель из города Сим Челябинской области победила в номинации «Радуга жизни»: жюри отметило ее отличный блог, на который подписаны больше 14 тысяч человек.