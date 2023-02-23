Марат Хуснуллин объявил о восстановлении автомобильного движения на Крымском мосту

Поврежденную взрывом проезжую часть отремонтировали на 39 дней раньше срока

Крымский мост с 23 февраля полностью открыт для автомобильного движения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Работы завершились на 39 дней раньше намеченного срока, несущая способность пролетов Крымского моста восстановлена.



«Благодаря слаженной штабной работе с Росавтодором и подрядчиками нам удалось осуществить весь комплекс мер за четыре с половиной месяца, в то время как в обычном режиме на реализацию подобных проектов требуется порядка года», — цитирует РИА «Новости» вице-премьера.

На обеих сторонах моста заменены по четыре пролетных строения, уложено асфальтобетонное покрытие, установлены мачты освещения. На это понадобилось более 2,4 тысячи тонн металлоконструкций, доставленных из Тюмени, Воронежа и Кургана. На ремонте были задействованы в разные дни до 500 человек и 50 единиц техники, в том числе два плавкрана.

Марат Хуснуллин также сообщил, что восстановление железнодорожного проезда по мосту планируется закончить в июле 2023 года. Сейчас идет сборка и подготовка к монтажу конструктивных элементов.

Как сообщало ИА «Первое областное», теракт, парализовавший движение по Крымскому мосту, произошел 8 октября 2022 года. По версии ФСБ РФ, палеты с замаскированной взрывчаткой организаторы диверсии загрузили в фуру россиянина Махира Юсубова. Утром 8 октября, когда машина находилась на Крымском мосту, в непосредственной близости от железнодорожных путей, был произведен подрыв. Погибли водитель и еще шесть человек, оказавшихся рядом с местом теракта.