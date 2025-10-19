Марафон «Всё для Победы!» пройдет на телеканале ОТВ 20 октября

Телезрителям покажут фильм из зоны спецоперации

В понедельник, 20 октября, в День военного связиста, на телеканале ОТВ пройдет очередной телемарафон «Всё для Победы!» (16+), организованный совместно с Народным фронтом. Телезрителей ждут тематические фильмы и репортажи из зоны СВО. Также на экране на протяжении дня будет транслироваться QR-код, по которому все желающие смогут перевести посильную сумму на нужды защитников Отечества.

Предстоящий телемарафон будет отличаться от предыдущих подборкой программ. На ОТВ впервые покажут документальный фильм RT «Один. Поле. Воин», показ которого состоялся в Челябинске в начале сентября на фестивале документальных фильмов «RT.Док: Время наших героев». Картина — об ужасах современной войны и героизме российских бойцов.

Все желающие смогут оказать помощь нынешним героям: перевести посильную сумму на нужды южноуральских бойцов по QR-коду. На собранные деньги волонтеры купят то, о чем их просили военнослужащие.





Позади — десятки телемарафонов и миллионы собранных рублей. Телеканал ОТВ проводит телемарафон ежемесячно.