Марафон «Все для победы!» завершен: в зону СВО ушли четыре грузовика с финальной частью «гуманитарки»

Груз предназначен бойцам десяти подразделений и мирным жителям Донбасса

Челябинское отделение Общероссийского народного фронта отправило на передовую очередную колонну с грузом гуманитарной помощи для бойцов СВО и мирных жителей освобожденных территорий. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе реготделения ОНФ, эта посылка — последняя из сформированных на средства, собранные в рамках совместного с телеканалом ОТВ марафона «Все для победы!».



Напомним, в феврале 2023 года медиахолдинг «Первый областной» и челябинский Народный фронт провели акцию по сбору средств и вещей для нужд российских солдат, участвующих в специальной военной операции. 23 февраля, в День защитника Отечества, мероприятие завершилось пятичасовым телемарафоном на канале ОТВ. Общественники и журналисты собрали вещей, оборудования и денег на спецсчете более чем на 14 миллионов рублей. С начала весны ОНФ уже сформировал и отправил в зону СВО несколько грузовиков с закупленными на эти средства вещами. 25 апреля ушла последняя колонна.

В составе гуманитарной помощи — противодроновые ружья, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, тепловизоры, зарядные устройства, рации, флеш-карты, питьевые системы, электроинструменты, генераторы, форма, масксети, сетка-рабица, тепломатрасы, лопаты, мешки, печи, медикаменты, спальники, налобные фонари, средства гигиены, репелленты, мобильные бани и многое другое. Вся эта техника и снаряжение предназначены для бойцов 10 подразделений: полка «Апостол», 28-й отдельной мотострелковой бригады, смешанного авиаполка и частей, входящих в состав чебаркульской 90-й гвардейской танковой дивизии. Кроме того, часть груза предназначена для донецкого детского дома, еще часть — для нуждающихся жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины.

В Народном фронте подчеркивают: сбор помощи на этом не заканчивается. Все желающие могут по-прежнему обращаться в реготделение организации, чтобы передать для солдат и мирных жителей Донбасса амуницию, продукты и другие необходимые вещи.