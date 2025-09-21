Марафон «Все для Победы!» проходит на телеканале ОТВ 21 сентября

Оказать помощь бойцам СВО могут все желающие

Сегодня, 21 сентября, в День победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над ордынскими войсками в Куликовской битве, на телеканале ОТВ проходит очередной телемарафон «Все для Победы!» (16+), организованный совместно с челябинским отделением Народного фронта. На протяжении всего дня на экране будут транслировать специальный QR-код, по которому можно перевести любую сумму для поддержки бойцов.





На деньги, собранные телезрителями, активисты закупят вещи и оборудование, необходимые для южноуральских бойцов СВО.

Также на телеканале на протяжении всего дня будут транслировать тематические сюжеты, спецрепортажи и фильмы.

Телеканал ОТВ — единственный в стране, который ежемесячно проводит марафон в поддержку бойцов спецоперации. Позади — десятки телемарафонов и миллионы собранных рублей на закупку оборудования.