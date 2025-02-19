Марафон «Песни Победы» начался с Челябинской области

Первый концерт состоялся в Магнитогорске, второй будет в Челябинске

В Челябинской области проходят концерты коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого». Это начало большого проекта «Песни Победы», который анонсировал руководитель коллективов Михаил Турецкий. Выступление в Магнитогорске состоялось 18 февраля. Концерт в Челябинске ожидается 19 февраля (0+).

«Проект наш существует 10 лет. Его яркая история началась с концерта в Берлине „Песни Победы“, который я обещал отцу-фронтовику. Мой отец защищал Ленинград. Он не верил, но чудо свершилось», — рассказывает Михаил Турецкий.

Планируется около 50 концертов по России и зарубежные гастроли.