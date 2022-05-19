Марафон «Новые горизонты» посмотрели более 70 миллионов человек

Для участников и зрителей работают пять площадок для дискуссий на важные темы

В России продолжается просветительский марафон «Новые горизонты». Организатором этого масштабного мероприятия стало Российское общество «Знание». В рамках марафона, который проходит с 17 по 19 мая, работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией общаются лекторы и наставники. За два дня трансляции марафон собрал более 70 млн просмотров.

На марафоне обсуждались темы патриотизма, добровольчества, финансового суверенитета страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.

Важным событием в программе марафона «Новые горизонты» стал финал первых Всероссийских просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9—11-х классов и 1—2-х курсов средних специальных учебных заведений. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Участниками марафона «Новые горизонты» уже стали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители председателя правительства России Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

На мероприятии также выступили уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и другие.

Напомним, федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников — выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта.