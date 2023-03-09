Мандат осужденного экс-депутата Заксобрания Челябинской области перешел к Андрею Дуде

Кандидат выдвинут областным отделением КПРФ

Вакантный мандат бывшего депутата регионального Заксобрания Армана Аракеляна передали представителю челябинского областного отделения КПРФ Андрею Дуде. Об этом сообщили в Избиркоме Челябинской области. Полномочия Армана Аракеляна были прекращены 22 февраля на очередном заседании областного парламента.

Андрей Дуда работал в региональном ЗСО помощником депутата, а также является главой Федерации хоккея в валенках. Решение Избиркома должны утвердить депутаты Заксобрания Челябинской области на очередной сессии.



Напомним, что 17 февраля Центральный районный суд приговорил Армана Аракеляна к 9 годам колонии строгого режима, признав его виновным в даче взятки чиновнику из «Росдортехнологии». За ноутбуки общей стоимостью в 185 тысяч рублей они исключили сведения о нарушениях во время проведения дорожных работ.

Суд также установил, что в 2019 году экс-депутат передал 500 тысяч рублей сотруднику управления федеральных дорог «Южный Урал», чтобы принять фактически невыполненные работы по госконтрактам. Фигурант дела является директором одного из крупнейших подрядчиков региона ООО «Дорстройгрупп».

По фактам дела прокуратура Челябинской области потребовала отменить приговор должностным лицам ФКУ Упрдор «Южный Урал». Гособвинение указало на то, что приговор чрезмерно мягок. Троим фигурантам дела о взятках вынесли приговоры по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначили наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет условно. Сам Аракелян приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6,5 миллиона рублей.