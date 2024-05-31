Мамы новорожденных в Челябинской области получат подарки в честь Года семьи

Акция стартует с 1 июня во всех городах и районах региона

С 1 июня в Челябинской области стартует акция по вручению подарков мамам новорожденных. Инициатива принадлежит губернатору Алексею Текслеру.

В подарочный набор входят кокон для новорожденного, подгузники, а также энциклопедия для родителей под редакцией президента Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой. В книге, подготовленной ведущими педиатрами страны, представлена информация для молодых родителей, подробно освещаются советы по уходу за ребенком, рекомендации по питанию, болезням детского возраста и их лечению и многое другое.

Первые такие наборы глава региона подарил уже сегодня пациенткам Областного перинатального центра. Губернатор поздравил их с пополнением в семьях и акцентировал, что повышение рождаемости — безусловный приоритет.

«Главный приоритет страны — это вопросы демографии. Президент буквально на днях на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам об этом говорил. Запускается новый нацпроект „Семья“, который уделит особое внимание демографическим вопросам», — сказал он, в частности.

Алексей Текслер напомнил, что в последние месяцы принят ряд инициатив:

«По решению президента закрепили статус многодетной семьи, расширили критерии в этой части — он будет бессрочным. Увеличили до 10 тысяч рублей выплату на подготовку детей к школе. Начали строительство нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы, которая будет одной из лучших больниц в стране. Работа продолжается, и этим вопросам будем уделять самое пристальное и приоритетное внимание».

В Челябинской области продолжается реализация нацпроекта «Демография», в рамках которого оказывается финансовая помощь семьям в виде ежемесячной выплаты при рождении третьего ребенка, предоставляется областной маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка. Семьям, страдающим бесплодием, предоставляется возможность проведения ЭКО в рамках программы ОМС. Чтобы лучше подготовиться к рождению малыша, с этого года южноуральцы могут в рамках диспансеризации пройти оценку репродуктивного здоровья.