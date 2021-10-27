Мамы дошкольников могут получить бесплатное образование

Заявку нужно подать до 1 ноября 2021 года

Женщины с детьми в отпуске по уходу за ребенком и неработающие мамы дошкольников могу бесплатно освоить новую профессию. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» они могут бесплатно обучиться, освоить новую профессию и получить работу. На портале госуслуг опубликован порядок дистанционного обучения.

Получить новые знания бесплатно могут женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и неработающие мамы дошкольников. Они могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Направление обучения зависит от региона.

Среди профессий:

Таргетолог, smm-специалист

Контент-менеджер

Цифровой маркетинг

Копирайтинг

Кадровый учет

Бухгалтер для малого бизнеса

Телемаркетолог и сотрудник call-центра

Специалист по работе на маркетплейсах

Графический дизайн

Кондитерское дело

Парикмахерское искусство

1 ноября 2021 года — последний день приема заявок. Учиться можно дистанционно. Для начала необходимо подать заявку и подтвердить ее на портале «Работа в России» . Авторизация — через «Госуслуги».

Затем нужно заполните анкету, которая придет на почту, отправить необходимые документы и заключить договор с образовательной организацией.

«Чем быстрее вы пройдете эти этапы, тем больше шансов попасть в ближайшую группу обучения. После обучения вы можете работать на себя или получить помощь с трудоустройством», — говорят организаторы программы.

После обучения мама получит удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Также ей окажут помощь с трудоустройством. Компании-партнеры в первую очередь рассматривают резюме выпускников.