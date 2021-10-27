Женщины с детьми в отпуске по уходу за ребенком и неработающие мамы дошкольников могу бесплатно освоить новую профессию. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» они могут бесплатно обучиться, освоить новую профессию и получить работу. На портале госуслуг опубликован порядок дистанционного обучения.
Получить новые знания бесплатно могут женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и неработающие мамы дошкольников. Они могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Направление обучения зависит от региона.
Среди профессий:
- Таргетолог, smm-специалист
- Контент-менеджер
- Цифровой маркетинг
- Копирайтинг
- Кадровый учет
- Бухгалтер для малого бизнеса
- Телемаркетолог и сотрудник call-центра
- Специалист по работе на маркетплейсах
- Графический дизайн
- Кондитерское дело
- Парикмахерское искусство
Затем нужно заполните анкету, которая придет на почту, отправить необходимые документы и заключить договор с образовательной организацией.
«Чем быстрее вы пройдете эти этапы, тем больше шансов попасть в ближайшую группу обучения. После обучения вы можете работать на себя или получить помощь с трудоустройством», — говорят организаторы программы.
После обучения мама получит удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Также ей окажут помощь с трудоустройством. Компании-партнеры в первую очередь рассматривают резюме выпускников.