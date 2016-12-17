13-летняя мама-школьница готова выйти замуж за отца ребенка

Предложение девочка получила еще во время беременности.
Ставшая в 13 лет мамой школьница из Челябинска может выйти замуж. Предложение сделал отец ребенка несколько месяцев назад, и от своих слов не отказывается. Родные школьницы не противятся решению влюбленных, ведь маленькому ребенку нужен отец.
Челябинская школьница, ставшая мамой в 13 лет, сейчас воспитывает своего ребенка. В этом ей помогают старшая сестра, а также родители. Отец новорожденного не может участвовать в процессе, так как находится под стражей. Однако
— Виталий сделал предложение, как только узнал о беременности. Останется он под стражей или нет — будет решать суд, но ребенку нужен отец. О регистрации отношений сможем говорить в марте, — рассказала сайту «Первый областной» мать 13-летней школьницы.
Напомним, о беременности школьницы стало известно в сентябре. Родители девочки пытались скрыть положение от общественности. Спустя 2 месяца