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13-летняя мама-школьница готова выйти замуж за отца ребенка

13-летняя мама-школьница готова выйти замуж за отца ребенка
школьница , мама , замуж , отец , ребенок
24.12.2016 11:09:14

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Предложение девочка получила еще во время беременности.

Ставшая в 13 лет мамой школьница из Челябинска может выйти замуж. Предложение сделал отец ребенка несколько месяцев назад, и от своих слов не отказывается. Родные школьницы не противятся решению влюбленных, ведь маленькому ребенку нужен отец.

Челябинская школьница, ставшая мамой в 13 лет, сейчас воспитывает своего ребенка. В этом ей помогают старшая сестра, а также родители. Отец новорожденного не может участвовать в процессе, так как находится под стражей. Однако 28-летний мужчина надеется, что скоро воссоединится со своей новой семьей, ведь он сделал 13-летней возлюбленной предложение руки и сердца, и девочка его приняла.

— Виталий сделал предложение, как только узнал о беременности. Останется он под стражей или нет — будет решать суд, но ребенку нужен отец. О регистрации отношений сможем говорить в марте, — рассказала сайту «Первый областной» мать 13-летней школьницы.

Напомним, о беременности школьницы стало известно в сентябре. Родители девочки пытались скрыть положение от общественности. Спустя 2 месяца 13-летняя школьница родила здорового ребенка, которого назвали Алексеем. Опеку оформила бабушка младенца. Отца ребенка задержали, сейчас он находится под стражей. Его судьбу решит суд.

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