«Мама — моя опора»: в День матери южноуральцы поздравляют своих мам

ИА «Первое областное» провело фотосессию для автора самой душевной истории



«На учителя начальных классов я пошла по желанию, видя, как мама работает в детском саду, общается с детьми. Желание работать с детьми перешло не только ко мне, но и к моей сестре Марии. Быть педагогом очень ответственно. Это призвание требует не только знаний, но и любви к детям, к своей работе. Мама — педагог-логопед, я — учитель начальных классов, а моя сестра Мария — учитель русского языка и литературы. В нашей семье имеется преемственность»,

«Самое главное качество во мне и моей маме — уважение к людям, труду. Мне мама всегда говорила и говорит: „Нужно быть таким человеком, чтобы вас уважали!“. Также, важны такие качества, как честность и благородство, доброта, терпение, сострадание»,

«Я горжусь своей мамой, потому что ее советы помогают мне воспитывать собственных детей. И помогает не только словом, но и делом. Мама — это моя опора и поддержка»,

«Гордимся мамой — она подарила нам жизнь, и научила всегда оставаться человеком. Человек человеку друг. Мама наш ангел-хранитель, всегда рядом и всегда поддержит».



Есть в году день, наполненный особым светом и теплом. Это День матери. День, когда каждый из нас получает замечательную возможность сказать самые важные слова, выразить любовь и признательность, которые мы испытываем к нашим мамам.В преддверии этого праздника в сообществе ИА «Первое областное» во ВКонтакте мы искали те самые, идущие от сердца истории. Среди победителей конкурса оказались Наталья Дегтярева и ее мама Галина Захарова — представители династии учителей. Видя пример своей мамы, Наталья ни на минуту не сомневалась, что будет работать с детьми.Мы попросили Наталью назвать самое главное качество, позаимствованное у мамы. И она, не задумываясь, ответила...Для Натальи ее мама пример общения с людьми.Еще одна участница розыгрыша Варвара Жбакова поделилась историей о своей маме Сание Желтышевой. Присутствовать на фотоссесии она, к сожалению, не смогла, но прислала фото своей мамы и очень хотела, чтобы мы ее поздравили. Мы не могли — этого не сделать.О своей маме Варвара говорит такие теплые слова:Редакция «Первого областного» от всей души поздравляет всех мам с таким светлым праздником.