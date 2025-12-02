Мама двух героев СВО попросила Алексея Текслера помочь детскому лагерю

Альфида Амирова рассказала Первому областному информагентству о своих впечатлениях от прямой линии с губернатором

«Наверное, настоящий губернатор он и должен таким быть», — мама погибших бойцов СВО Альфида Амирова стала особым гостем прямой линии губернатора Челябинской области. Своими впечатлениями женщина поделилась с ИА «Первое областное».

Сегодня Алексей Текслер провел прямую линию с южноуральцами. Среди участников встречи Альфида Амирова из Кунашакского района, мама двух бойцов, награжденных посмертно Орденами Мужества. Она попросила главу региона о ремонте детского оздоровительного лагеря и дороге к нему. Алексей Текслер обнял женщину и поблагодарил за воспитание сыновей-воинов.





«Хочу Вам сказать огромное спасибо за вашу активность, гражданскую активность, за вашу общественную деятельность. Вы пришли задать вопрос за всех деток, и это очень дорогого стоит. Обязательно на тот вопрос, который Вы обозначили, я дам поручение, мы обязательно эти все моменты решим по детскому лагерю», — сразу уточнил губернатор.

Альфида признается, ей в этот день было волнительно. У Алексея Текслера она просила не для себя, а для юных южнуральцев.

На смены в лагерь часто завозят детей участников СВО, ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Альфида считает, что условия в лагере давно не подходят для содержания детей.

Женщина — майор юстиции в отставке, переквалифицировавшийся в учителя русского языка. Работает в Курмановской средней школе Кунашакского района. Про проблемы в лагере узнала не из-за того, что ей дали путевку, как матери бойцов СВО, а из-за учеников.

Младший сын Тимур Амиров был тренером по футболу в челябинской спортшколе «Зенит». Погиб в зоне спецоперации во время исполнения боевого задания. Старший сын Расул Амиров, несмотря на уговоры родных, отправился на СВО, потому что хотел защищать Родину. При жизни награжден медалью «За боевые отличия», медалью «За отвагу» и медалью «Участнику специальной военной операции». Братья погибли «за ленточкой» с разницей в полгода.

«Они оба очень хорошо учились, были лидерами. Видимо, такими воспитались, что отвечать — за себя, за Родину и за других надо», — с гордостью говорит мать.

Алексей Текслер дал прямое поручение главе муниципального округа и главе Минобрнауки Челябинской области подключиться к решению вопроса.