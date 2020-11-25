«Малышка на миллион»: за пропавшего ребёнка объявили крупное вознаграждение

Девочку ищут уже более 10 лет.

Более 10 лет назад в Пермском крае пятилетняя Катя Четина отправилась со своими родителями отдыхать на берег реки Сылва недалеко от скального массива «Ермак», что так популярен у туристов и альпинистов. Но внезапно Катя пропала с места отдыха. Её поиски на суше и в воде тогда ни к чему не привели.

«Отцом Кати были найдены следы, ведущие прочь от воды и в сторону от их места стоянки. В день пропажи был найден один её сланец, через месяц кто-то подкинул второй. Место было хорошо осмотрено как родными, так и специалистами», — сообщили организаторы поисков.

Спустя 10 лет родители Кати не прекращают поисков своей дочери. Первое время они даже постоянно приезжали на место её пропажи в надежде, что девочка вернётся так же внезапно, как и исчезла. Были и мошенники, пытавшиеся нажиться на горе родителей.

При этом они сами решили пойти навстречу тем, кто хоть что-то может знать о местонахождении уже 15-летней Кати Четиной.

«Мы просим всех, кто что-то знает о Кате и её местоположении, но боится рассказать, — поставьте нас в известность о её судьбе. Если хотите, сделайте это анонимно. За достоверную информацию объявлено вознаграждение в один миллион рублей», — добавляют поисковики.

Тем временем родители всё ещё надеются найти девочку целой и невредимой даже спустя столько лет после её пропажи.