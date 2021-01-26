Девятилетняя школьница из Сатки покоряет мировые конкурсы красоты

Внешние данные девочки отметил Вячеслав Зайцев

Юная звезда сразу нескольких крупных конкурсов красоты девятилетняя Саша Привалова живет в Сатке. В модельном бизнесе девочка с детского сада. В январе школьница принимала участие в конкурсе WORLD BEAUTY 2021, в жюри которого был известный кутюрье Вячеслав Зайцев, и победила в номинациях «Mini Miss Europe» и «Лучшая детская модель».







Счастливым билетом в мир красоты для Саши стала фотосессия в Челябинске.

«В 2018 году мы поехали в Челябинск на фотосессию, в Сатке такие мероприятия еще не были распространены. Фотограф посоветовала нам принять участие в конкурсе „Принцесса Урала“. Мы долго готовились, и Саша победила. Теперь мы сами заявляемся на конкурсы, нас приглашают на разные мероприятия, в том числе на Неделю моды в Москве, уже дважды мы были в Италии», — рассказала корреспонденту Первого областного информационного агентства мама Александры Елена Привалова.

Моделинг Саша и ее родители рассматривают в качестве хобби. На первом плане учеба в школе: конкурсы и мероприятия только на каникулах и в выходные. В школе Саша посещает дополнительные занятия, берется за создание проектов и очень любит учиться. Кроме того, она изучает английский, ходит на танцы и попросила записать ее на рисование.

«В первую очередь ей нужно получить хорошее образование, но такое, к которому бы она сама стремилась. Сегодня многие люди работают не по профессии только потому, что родители настояли на выборе определенной профессии. Саше нравится творчество, она хочет стать дизайнером. Мы поддерживаем ее, хотим, чтобы она развивалась в творческом направлении, получила образование и сочетала работу с хобби», — признается Елена Привалова.

Пока Саша участвовала в нескольких престижных конкурсах и показах в Москве, Сочи, Милане и во Флоренции, они с мамой познакомились с известными людьми. В том числе с популярными тикток-блогерами из дома PopStar House. Тиктокеры, среди которых был Илья Милохин, поздравили Александру с днем рождения. Девочка также начинает развивать свой аккаунт в новой популярной соцсети.