Малыш, пострадавший в аварии c BMW в Челябинске, остается в больнице

Медики наблюдают за его состоянием

Малыш, пострадавший в аварии на северо-западе Челябинска, остается в нейрохирургическом отделении Челябинской областной детской больницы, об этом ИА «Первое областное» рассказал собственный источник в клинике.

Вчера ребенка обследовали в экстренном приемном покое больницы: малышу сделали КТ и УЗИ. Обследование не выявило у ребенка серьезных нарушений, да и сам малыш вел себя бодро. Однако домой его не отпустили — перевели в нейрохирургию под наблюдение докторов.

«Ничего критического. Но его решили оставить под наблюдением медиков на всякий случай», — рассказал наш источник.

Напомним, вчера пьяный водитель на BMW сбил группу пешеходов на островке безопасности. Пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок.

Возбуждено уголовное дело. Сам водитель особо и не раскаялся.

Алексей Текслер взял на личный контроль ДТП с пятью сбитыми пешеходами — всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.