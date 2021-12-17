Малыш кенгуру из челябинского зоопарка переезжает в Подмосковье

Детенышу подыскали другой зверинец для постоянного места жительства

Челябинский зоопарк получил разрешение на вывоз детеныша кенгуру в Подмосковье. Об этом в пятницу, 17 декабря, журналистам ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Малыш, появившийся на свет в марте 2021 года, подрос. И из челябинского зоопарка его отправили в Солнечногорский район Московской области. А перед вылетом наши специалисты проверили ветеринарное свидетельство малыша, которое содержит данные о его вакцинации и здоровье», — говорят в ведомстве.

Оперативно прокомментировать переезд кенгуренка в другой зверинец в челябинском зоопарке никто не смог. Из открытых источников известно, что в Челябинске живет целая семья кенгуру — это самец и две самки. Весной обе самки родили по детенышу. Одного из них и отправили в Подмосковье.