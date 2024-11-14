«Малым городам нужна большая поддержка» — уральский полпред Жога

Он сказал это во время стратегической сессии на форуме в Екатеринбурге

Полпред президента в УрФО Артем Жога принял участие в стратегической сессии форума «Города России» в Екатеринбурге. В своем выступлении он сосредоточил внимание на проблемах малых городов.

«Развитие малых городов — важная работа не только на Урале, но и в масштабе всей страны. В России сегодня более 800 населенных пунктов, где меньше 50 тысяч жителей, свыше 240 — с населением 50—250 тысяч человек. Там живет более четверти населения нашей страны. Малым городам нужна большая поддержка», — сказал Артем Жога.

Он отметил, что особенное внимание нужно уделять городам, которые обеспечивают на производствах кадровый потенциал. Также полпред сказал о важности сохранения культурного и исторического наследия малых народов России.

На стратегической сессии форума «Города России» Артем Жога привел в пример положительную роль бизнеса в поддержке малых городов Тюменской области, Югры и Ямала.

Кроме того, полпред назвал четыре базовых принципа, которых, по его мнению, должны придерживаться областные власти при реализации национальных проектов в муниципалитетах.

«Открытость для граждан и бизнеса в развитии нацпроектов, развитие инфраструктуры и комфортной городской среды, сохранение культурного и исторического наследия городов и удержание высокого уровня общественной безопасности. Последнее — это один из основополагающих моментов в развитии любого населенного пункта», — сказал полпред в УрФО.

Задача же муниципалитетов — быть максимально близкими к потребностям граждан. В первую очередь оперативно реагировать на их запросы. Не только слушать, но и слышать запросы своих жителей, акцентировал Артем Жога.