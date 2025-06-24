Маловетреная погода без осадков ожидается в Челябинской области 24 июня

Местами пока прохладно

Сегодня, 24 июня, в Челябинской области обойдется без дождя. Ветер ожидается слабым. Температура воздуха местами достигнет +21 градуса, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают переменную облачность и +19 градусов. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске также без осадков и +17...+19 градусов. Без сильного ветра.

В Трехгорном будет максимум +16 градусов. Переменная облачность.

В Симе солнца будет чуть больше, чем облаков. Столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Ветер северо-западный, до 2,5 метра в секунду.

В Миассе преимущественно пасмурно и +18 градусов. Ветер слабый.

В Карталах температура может подняться до +20 градусов. Без существенных осадков.

В целом по области прогнозируют от +16 до +21 градуса. Переменная облачность, преимущественно без дождей. Ветер северного направления, от 2 до 7 метров в секунду.