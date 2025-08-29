Сидячая работа сокращает срок жизни

Челябинцам рекомендуют хотя бы по 30 минут ежедневной ходьбы

Гиподинамия увеличивает риск смерти от неинфекционных заболеваний. Современный стиль жизни, в значительной мере предполагающий сидячую работу, негативно сказывается на здоровье. Снижение физической активности может привести к серьезным проблемам, включая увеличение вероятности преждевременной смерти. Об этом рассказал журналистам gorsite.ru врач-методист новосибирского Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Виктория Паславская.

Эксперт отмечает, что гиподинамия является одной из главных причин смерти от неинфекционных заболеваний. Люди, которые не следят за физической активностью, имеют на 20—30% больший риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто регулярно занимается спортом. По ее словам, умеренные физические нагрузки, такие как 30 минут активности в день, могут существенно улучшить здоровье.

Регулярные физические упражнения не только способствуют снижению уровня холестерина и нормализации артериального давления, но и укрепляют сердечную мышцу, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Физическая активность также улучшает работу дыхательной системы, повышает чувствительность тканей к инсулину и способствует пищеварению.

Доктор выделила несколько простых и доступных видов физической активности. Например, ходьба, включая скандинавскую с палками, плавание, езда на велосипеде и лыжные прогулки зимой. Эти занятия помогают развивать сердечно-сосудистую систему, мышечную силу и общую выносливость.

Врач предложила несколько простых шагов для увеличения физической активности в повседневной жизни: отказываться от лифта в пользу лестницы, гулять вместо поездок на автомобиле и включать музыку для танцев. Детям и подросткам эксперт рекомендовала уделять физической активности не менее часа в день, а взрослым — выполнять физические упражнения по 30 минут пять раз в неделю.

Для пожилых людей также важно оставаться активными, занимаясь настольным теннисом или танцами. Главное, по словам специалиста, — это регулярность и поиск подходящего вида активности, что станет залогом крепкого здоровья и хорошего самочувствия.

Автор: Алиса Шакирова