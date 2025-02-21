Малооблачная погода со слабым ветром сохранится в Челябинской области 21 февраля

На юге может пройти слабый снег

Сегодня, 21 февраля, на большей части территории Челябинской области по-прежнему будет солнечно и спокойно, градусники покажут около −10°C. Местами температура ожидается выше, может пройти слабый снег. Рассказываем о погоде сегодня со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске температура составит от −8 до −10°C. Солнечно. Ветер неустойчивый, слабый.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на −11°C. Преимущественно облачно. Ночью вероятен небольшой снег. Ветер северо-восточного направления, до 4 метров в секунду.

В Сатке ожидается около −7°C. Ясно, ближе к вечеру облаков станет больше. Ветер восточный, слабый.

Градусники в Миассе, Катав-Ивановске и Златоусте покажут около −8°C. Солнечная погода сменится пасмурной ближе к вечеру. Ветер юго-восточного направления, около 2 метров в секунду.

Жителям Трехгорного и Аши синоптики обещают солнечную погоду и −6°C. Ветер северо-восточный, слабый.

Около −12°C будет в Верхнеуральске, Бредах и Карталах. День выдастся пасмурным. Ветер северо-восточный, до 6 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от −6 до −14°C. Переменная облачность, на юге области локально пройдет небольшой снег. Местами изморозь. На дорогах гололед. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду, в южных районах северного направления, от 4 до 9 метров в секунду.