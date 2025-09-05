Маломобильные жители Челябинской области смогут проходить диспансеризацию в стационаре

Госпитализация займет три дня

В региональную программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания внесли изменения, которые обеспечивают поддержку маломобильным гражданам, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

Теперь пациенты, которые имеют серьезные нарушения здоровья и нуждаются в постоянной помощи, а также те, кто проживает в удаленных районах и сельской местности, смогут на три дня лечь в больницу, чтобы пройти диспансеризацию.

«Государство создает все больше возможностей для граждан, особенно уязвимых групп, проверить здоровье и получить необходимую медицинскую помощь», — рассказала директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

В стационаре человек пройдет все необходимые обследования и получит консультации врачей. А если медики выявят какое-то заболевание, то человеку сразу назначат лечение, включая высокотехнологичные методы.