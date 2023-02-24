Проводить поездки на электроскутере будут партнеры национального парка из Миасса. На днях они совершили пробный выезд до смотровой площадки «Тещин язык».
Алексей Резников страдает ДЦП. Передвигаться самостоятельно ему трудно. Однако это обстоятельство не мешает ему жить полной жизнью. Алексей первым проехал на электроскутере по Таганаю, а с приходом тепла собирается организовывать поездки в горы для других людей южноуральцев.
На каким условиях можно будетт подняться в горы на электоскутере, в парке не сообщают.