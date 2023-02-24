Маломобильные туристы смогут осмотреть Таганай на электроскутере

Пробная поездка в горы прошла успешно

Маломобильные туристы, которые имеют инвалидность или получили травму, смогут путешествовать по Таганаю на электроскутере. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает пресс-служба национального парка.

Проводить поездки на электроскутере будут партнеры национального парка из Миасса. На днях они совершили пробный выезд до смотровой площадки «Тещин язык».

Алексей Резников страдает ДЦП. Передвигаться самостоятельно ему трудно. Однако это обстоятельство не мешает ему жить полной жизнью. Алексей первым проехал на электроскутере по Таганаю, а с приходом тепла собирается организовывать поездки в горы для других людей южноуральцев.

На каким условиях можно будетт подняться в горы на электоскутере, в парке не сообщают.