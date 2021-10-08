Маленький фермер: школьница из Челябинской области увлекается разведением несушек

Первых цыплят 12‑летняя Ульяна Мамедалина купила на подаренные ей на день рождения деньги

Современных подростков трудно чем-то удивить. Когда родители начинают вспоминать свое детство и с гордостью рассказывают о трудовых и учебных подвигах без Интернета, дети чаще всего не очень их понимают. Потому что привычные раньше увлечения и хобби сегодня, как говорят, не в тренде. Дети уже не мечтают о покорении космоса, все реже — о продолжении учительской династии или, например, выращивании зерна и производстве хлеба. И все меньше молодежи остается на селе. История 12-летней Ульяны Мамедалиной из Фершампенуаза, которая пять лет сама занимается разведением кур-несушек, непривычна для современных детей. Маленький фермер не ведет блога и не преследует коммерческой цели, девочка просто любит ухаживать за птицей. О том, как детский каприз стал каждодневной любимой работой, она рассказала Первому областному информагентству.

Мамедалины переехали в Фершампенуаз около 10 лет назад из Магнитогорска. Типичная городская семья построила большой и светлый дом возле соснового парка и не собиралась заниматься сельскими работами. Глава семейства Сергей Васильевич — предприниматель, супруга Светлана Александровна — общественный деятель Челябинской области, основатель и организатор Парижского марафона. В семье воспитываются сын Влад и дочь Ульяна.

Увлечение дочери домашними животными и птицей родители поощряют. В семь лет Ульяна попросила у родителей кроликов.

«Я часто видела у родственников кроликов. Попросила у родителей двух кроликов, мне подарили малышек Ромео и Джульетту. Папа построил им вольер, кролики жили у меня до холодов, а потом пришлось их вернуть, так как не было условий держать их зимой. После этого я стала мечтать о цыплятах», — рассказывает девочка.

Ульяна два месяца готовилась к разведению цыплят домашних кур-несушек: она пересмотрела все видео об их содержании, перечитала рекомендации по их выращиванию. И в теории была полностью готова к ответственной работе.







«В мае у меня был день рождения. Мне подарили деньги, и на них мы с папой купили первых моих цыплят. Поехали на птичий рынок у нас в селе и выбрали, как нам сказали, самых породистых: у них должно было вырасти красивое оперение на ногах и необычный гребешок. Но мои цыплята выросли в обыкновенных кур», — рассказывает Ульяна.

Желтым птенцам были всего первые сутки от роду, девочка поместила их в коробку и подсвечивала заранее купленной лампой.

«Обожаю маленьких цыплят. Они такие хорошенькие и ласковые. Могу гулять с цыплятами целый день. Все лето я выхаживала своих птенчиков. Они у меня все выросли, папа построил им курятник и специальный дворик для прогулок. Потом мы построили с ним гнезда, чтобы куры выводили яйца», — продолжает рассказ девочка.







Увлечение ребенка поддерживает папа. Он сам покупает Ульяне корм для птиц, помогает чистить и дезинфицировать помещения.

«Стремление дочери к предпринимательской деятельности меня радует. Я в ней вижу себя в детстве. Поэтому мы не препятствуем, а всячески поддерживаем. Подворье мы не планировали, я построил курятник только по инициативе Ульяны. Она, можно сказать, привлекла меня как инвестора своего проекта», — говорит с улыбкой Сергей.

Именно глава семейства принес в дом первое куриное яйцо, которое вывели птицы Ульяны. С тех пор увлеченная девочка ежедневно снабжает домашних свежими яйцами.

«На следующий день рождения я мечтала купить инкубатор, чтобы выводить из яиц цыплят. Но мои курочки сами стали высиживать яйца. Теперь я знаю, когда какая курица села за выведение потомства. Я обновила три поколения кур — кровь в выводке нужно обновлять, поэтому в этом году мы полностью поменяем стадо: уберем старых и купим новых птиц. За высиживанием я тщательно слежу. Это вообще требует времени и знаний, поэтому хорошо, что куры выводят цыплят летом, когда я свободна от школы. По ночам я проверяю высиживаемые яйца: свечу фонариком, и через скорлупку видно, как птенец шевелится», — говорит Ульяна.







Девочка рассказывает, как желтые пушистые цыплята привязываются к своей хозяйке, приветствуют ее писком и бегают за ней по всему двору.

«Они, наверное, меня своей мамой считают. Я стучу пальчиком по земле, и они начинают клевать корм с земли, например. Цыплятки — самые милые создания. Если б у меня не было аллергии на пух и шерсть, я бы вообще не выпускала их из рук», — делится впечатлениями девочка.

Взрослую птицу девочка с папой пускают на мясо, но у Ульяны есть и любимчики: пятилетний петух Манюня и курицы Молния и две Чернышки. Сейчас в зиму у девочки остаются всего 15 кур, а иногда их количество достигало нескольких десятков.







Как ни странно, но Ульяна не ведет блог о своем увлечении.

«Летом, когда цыплята растут и они самые фотогеничные, у меня нет времени на съемки и монтаж, а зимой их просто нужно кормить и собирать яйца. Это не так интересно. Поэтому летом мне не до тиктоков и ютуба, а зимой — у меня школа и „музыкалка“», — говорит занятая девочка.

В планах маленького фермера — разведение перепелок и декоративных кур. Родители же гордятся увлечением дочери. По словам мамы Светланы Александровны, на фоне интернет-зависимости у подростков им удалось сохранить в Ульяне интерес к реальной жизни. Девочка занимается не только птицеводством — недавно она начала печь, готовить сложные блюда, накопила много рецептов, которые записывает в свой дневник.