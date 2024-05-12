«Маленькими покупками делать добро»: активисты из Магнитогорска помогают людям продуктами

«Полки добра» в городе открыты уже почти семь лет

В Магнитогорске неравнодушные люди объединились и создали проект «Полка добра». Каждую неделю они развозят в местные магазинчики хлеб, а также различные крупы. Один из основателей проекта Михаил Горобинский рассказал, как он зарождался.



Идея проекта появилась в 2017 году. Тогда Михаил с товарищами увидели похожий проект в другом городе и решили попробовать осуществить задумку в Магнитогорске.

«Основная наша деятельность — размещение на „полках добра“ хлеба и круп, бакалейных продуктов, которые не портятся», — рассказывает Михаил.

Когда активисты открыли первую полку, она вызвала большой интерес и ажиотаж среди жителей города. В то время получилось набрать нужное количество волонтеров для работы.

«Раньше даже адресно развозили продуктовые наборы. Но из-за того, что база данных устаревала, иногда адреса становились неактуальными. Тогда решили отказаться от такого формата», — комментирует Михаил.

Сейчас активисты привозят хлеб и крупы в четыре местных магазина.

«Люди знают, что мы привозим по понедельникам и пятницам, бабушки и дедушки, малообеспеченные люди ждут, когда мы привезем», — рассказывает Михаил.

Своим примером они призывают и других начинать делать добро, хоть и с малого.

«Маленькими покупками делать добро. У нас даже на полках так написано: „Кто нуждается — возьмите, а кто может — положите“», — делится Михаил.