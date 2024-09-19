Мальчик из Верхнеуральского района, на которого упали футбольные ворота, вышел из комы

Ребенок долечивается под наблюдением специалистов в Челябинске





Школьник из Верхнеуральского района, пострадавший после падения на него футбольных ворот, пришел в себя после нескольких дней комы. Об этом сообщили в Челябинской областной детской клинической больнице.

Напомним, мальчик попал в больницу после игры в футбол в досуговом центре поселка Петропавловского. Во время занятий на него упали незакрепленные ворота.

С тяжелыми травмами 10-летнего ребенка госпитализировали в Магнитогорск. Затем направили в Челябинск. Несколько дней он находился без сознания. К 19 сентября ребенка перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности.