Победивший смертельную болезнь мальчик из Магнитогорска завел видеоблог

Саша Скуратовский заряжает подписчиков позитивом

Есть в Магнитогорске удивительный мальчик Саша Скуратовский. Медики говорили, что он погибнет еще до рождения. А уже после появления на этот свет ему поставили два сложнейших диагноза — «синдром Дауна» и «лейкоз». Однако парень купается в счастье и строит планы на жизнь. Недавно Саша завел ютуб-канал и делится там рецептами оптимизма.

О том, что жизнь уже не будет, как прежде, безмятежной, мама Саши узнала будучи в положении. Во время скрининга у малыша заподозрили несовместимый с жизнью порок сердца. Предположение медиков, к счастью, не оправдалось.

Отец мальчишки ушел из семьи, когда узнал, что у сына обнаружили синдром Дауна. Но у Саши осталась преданная ему мама. Женщине говорили: проведешь жизнь у постели больного. А она поставила его на ноги.

«В трехлетнем возрасте Саша простыл. Началась пневмония. Его то клали в больницу, то выписывали домой. Нас лечили, а лучше не становилось. Через два месяца сын уже не ходил и очень ослаб. Наконец медики нашли причину. У сына проявился лейкоз», — говорит мама мальчика Римма Комарова.

Больше двух лет мама боролась за жизнь мальчишки и победила.

Сегодня Саше 13 лет. Из-за плохого зрения он ходит в коррекционную школу. Учится парень с радостью, с удовольствием и очень любит общаться с друзьями. Недавно Саша перенес очередную операцию на сердце. Но мальчик не унывает. Свой позитив он намерен транслировать на ютуб-канале.

«Саша очень любит снимать видео. Думаю, его ролики будут полезны семьям, где растут особенные дети. Наш пример научит их жить позитивом. Пусть помнят: возможно все, если ты смотришь на мир с улыбкой», — говорит Римма Комарова.

В коротких роликах Саша рассказывает о своей реабилитации и агитирует подписчиков заниматься спортом. Словно семечки щелкает математические примеры. А еще вместе с мамой учит готовить вкусные блюда. На канале есть видео про готовку роллов, скоро мама и Саша расскажут о приготовлении стейков.

В канун Нового года, как и все дети, Саша отправил письмо Деду Морозу — попросил новый смартфон, просто необходимый для ведения блога. В рамках благотворительного проекта «Снеговики-добряки» письмо попало на стол генерального директора медиахолдинга «Первый областной», депутата Законодательного собрания Челябинской области от партии «Единая Россия» Олега Гербера. И уже к празднику паренек получил в подарок новенький телефон и кольцевую лампу для съемок. Саша уже опробовал их в работе.

Пока Саша и мама только пытаются разобраться, как правильно вести канал, монтировать и выкладывать видео. Подарки помогают им получить качественную картинку. Мы желаем Саше развития. Пусть как можно больше семей убедятся, что жизнь с особенными детьми может быть яркой, активной и позитивной.