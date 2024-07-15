Максимум +26 градусов и дожди прогнозируют синоптики в Челябинской области 15 июля

День будет ветреным

Сегодня, 15 июля, в Челябинской области будет пасмурно, пройдут небольшие дожди. На юге осадки ожидаются существенными. Сильной жары синоптики областного Гидрометеоцентра южноуральцам не обещают.

В утренние часы температура воздуха в Челябинске достигнет +16°С, днем потеплеет до +23°С. Облачно с прояснением, пройдет слабый дождь. Ветер северо-восточного направления 5—10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров поднимутся до +21°С. День выдастся дождливым. Ветер преимущественно северо-восточный, до шести метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь пройдет днем и вечером. Отметка на градуснике приблизится к +22°С. Ветер северо-восточный, до пяти метров в секунду.

В Златоусте дневной прогрев составит около +21°С. Небо будет хмурым, но без осадков. Ветер северо-восточного направления, четыре метра в секунду.

До +25°С воздух прогреется в Аше. Небольшой дождь начнется во второй половине дня. Ветер северо-восточный, четыре метра в секунду.

В Южноуральске день пройдет под аккомпанемент дождей и гроз. В городе ожидается до +22°С. Ветер северо-восточного направления, до шести метров в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в Челябинской области составит около +11°С, днем показания термометров будут варьироваться от +21 до +26°С. Облачно с прояснением, в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди. На юге области ожидаются ливни и грозы. Не исключается град. Ветер северо-восточный, 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.