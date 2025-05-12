Максимум +17 градусов и дожди ожидаются в Челябинской области 12 мая

На юге могут пройти существенные осадки

Сегодня, 12 мая, день в Челябинской области выдастся прохоладным и дождливым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около +14...+16°С. Небольшой дождь. Ветер западного направления с переходом на северо-восточное, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается до +11°С. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +13°С. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточного направления, слабый.

Градусники в Златоусте покажут около +14°С. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер восточный, около 2 метров в секунду.

Воздух в Бредах прогреется до +15°С. Дождливо. Ветер северо-восточного направления, 6 метров в секунду.

В Кыштыме и Карабаше также потеплеет до +15°С. Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, слабый.

Дневной прогрев в Аше составит +17°С. Облачно с прояснениями. Ветер северо-восточного направления, до 4 метров в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от +12 до +17°С. Облачно с прояснением, на большей части региона пройдут небольшие дожди. Жителям южных районов обещают умеренные осадки. Возможны грозы. Ветер южный с переходом на северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.