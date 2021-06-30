Глава Златоуста оценил состояние остановочных комплексов в городе

Мэр поручил подготовить сметы на ремонт павильонов

Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский проехал по одному из трамвайных маршрутов. Он осмотрел, в каком состоянии находятся остановочные комплексы. Своими впечатлениями мэр поделился в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Картина, конечно, неприглядная. Ни одной нормальной остановки, кроме как у железнодорожного вокзала и спортбазы, в городе нет. У одних нет урн и удобных подступов к трамваю, другие изуродованы вандалами. Будем принимать меры», — написал сегодня, 30 июня, Максим Пекарский.

Он поручил подготовить сметы по ремонту остановочных комплексов.

«Думаю, что в этом году удастся выделить средства и обновить несколько остановок. Те комплексы, благоустройством которых можно заняться уже сейчас, начали приводить в порядок. Просьба к жителям и владельцам торговых павильонов соблюдать правила благоустройства и поддерживать чистоту», — пояснил и обратился к жителям мэр.

Жители города поддержали намерения главы и попросили его обратить внимание на автобусные остановочные комплексы.

Глава Челябинска Наталья Котова также распорядилась привести в порядок остановочные комплексы во всех районах города. Комитет дорожного хозяйства провел ревизию остановок. Ряд восстановленных павильонов появится в тех местах, где остановочных комплексов нет. На них наведут порядок, грязь и граффити уберут.