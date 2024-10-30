Максим Клещевников покинул пост начальника спортуправления Челябинска

Преемник уже известен

Максим Клещевников, возглавлявший управление по физической культуре и спорту Челябинска, подал в отставку. Об этом он сам сообщил 30 октября в социальных сетях.

«Сегодня я передаю полномочия. Хочу поблагодарить всех, кто ежедневно трудился на благо развития физкультуры и спорта в Челябинске. За этот период мы вместе провели большую работу, реализовали проекты массового, дворового и профессионального спорта», — написал экс-чиновник.

Прощальный пост в социальных сетях получился пространным. Клещевников перечислил главные достижения в области спорта во время его работы в городском управлении, пожелал успехов спортсменам и своему преемнику.

Между тем, по данным мэрии, с 1 ноября возглавлять управление будет Александр Ильиных, который до этого десять лет был директором легкоатлетического комплекса имени Е. Елесиной в Челябинске.

В 2006 году Александр Владимирович окончил Уральский государственный университет физической культуры, в 2013 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».