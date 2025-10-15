МАХ представил новые функции для групповых звонков

В мессенджере появились «Зал ожидания», функция «Поднять руку» и запись разговоров, что сделает видеоконференции более удобными для пользователей

Национальный мессенджер МАХ значительно расширил функциональность групповых звонков, добавив ряд новых возможностей для организаторов и участников конференций. Среди ключевых нововведений — система «Зала ожидания», позволяющая создателю звонка контролировать подключение собеседников, и функция «Поднять руку» для упорядочивания выступлений, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Участники видеозвонков теперь могут писать сообщения в чат встречи и делать запись разговора, которая автоматически сохраняется в папку «Избранное». Также появился новый способ организации звонка — напрямую из группового чата. Для этого достаточно нажать на значок телефонной трубки в верхней части экрана и выбрать «подключиться к звонку».

«Расширение функциональности групповых звонков в национальном мессенджере, созданном по поручению президента России, — еще один важный шаг в развитии отечественных цифровых сервисов», — отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Групповые звонки в МАХ стали доступны в тестовом режиме 9 июля. По данным на 2 октября, пользователи мессенджера уже совершили более 500 миллионов звонков, включая видеоконференции. Средняя продолжительность группового звонка составляет 58 минут, что свидетельствует об активном использовании функции для рабочих и личных целей. Видеоконференции не имеют ограничений по времени и количеству участников, что делает сервис удобным инструментом для общения больших коллективов.