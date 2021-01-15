«Макфе» не вернули залог в 30 миллионов за пропавшего фигуранта дела Юревича

Андрей Чуркин четвертый год находится в розыске

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы юристов АО «Макфа». Представители агрохолдинга пытались вернуть залог в 30 миллионов рублей, внесенный в марте 2018 года за Андрея Чуркина, одного из фигурантов громкого дела экс-губернатора Михаила Юревича.



Напомним, в 2017 году директор московского представительства «Макфы» Андрей Чуркин был арестован по обвинению в передаче взяток Михаилу Юревичу. Самого бывшего губернатора и нескольких его приближенных на сегодня обвиняют в получении 3,4 миллиарда рублей за «откаты» при заключении госконтрактов на дорожное строительство в Челябинске и области.

22 марта 2018 года мера пресечения Андрею Чуркину была изменена с заключения под стражу на залог, который за своего сотрудника и внесла «Макфа». Чуркин уже знакомился с материалами уголовного дела. Широкой общественности и СМИ о его пропаже стало известно лишь в сентябре 2018 года. С тех пор фигурант дела о рекордной взятке находится в розыске, никаких сведений о нем не поступало.

Агрохолдинг между тем пытался вернуть деньги за пропавшего обвиняемого. Однако в октябре 2020 года Центральный районный суд Челябинска отказался принимать ходатайство о возврате залога. Сегодня это решение подтвердила и областная инстанция.

«Суд первой инстанции указал, что мера пресечения в виде залога не отменялась и не изменялась, а ходатайство подлежит рассмотрению следователем, так как уголовное дело в настоящее время находится у него в производстве», — объяснили в пресс-службе облсуда.

Отметим, что ранее суд отказывал и следователю, ходатайствовавшему об обращении залога в доход государства. Таким образом 30 миллионов фактически повисли в воздухе до тех пор, пока не будет изменена мера пресечения, то есть, по всей видимости, пока Чуркин не будет найден.

Напомним, кстати, что сегодня, 15 января, в Москве должен стартовать судебный процесс в отношении еще двух фигурантов «дела Юревича» — экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.