Магнитогорцы завоевали шесть медалей на чемпионате мира по дзюдо среди глухих в Париже

Спортсменок и их тренеров поздравил мэр города металлургов Сергей Бердников

Магнитогорские дзюдоистки Наталья Дроздова, Алина Поздеева и Жанна Кузнецова завоевали шесть медалей на чемпионате мира среди глухих, который прошел с 27 по 30 октября в Париже. В здании администрации Магнитогорска мэр Сергей Бердников поздравил спортсменок и их тренеров и вручил им благодарственные письма, сообщили в субботу, 13 ноября, в пресс-службе городской администрации.

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 8 завоевали одну бронзовую и пять серебряных медалей в весовых категориях и в командном зачете.

«Сегодня хороший повод порадоваться за наших спортсменов. Мы чрезвычайно горды тем, что именно магнитогорцы представляли Россию на мировой арене. Они вернулись с шестью медалями, и это великолепный результат для соревнований уровня чемпионата мира! И сегодня хочется сказать добрые слова, вручить благодарственные письма и цветы тем, кто доказал свое мастерство. Надеюсь, что эта встреча не последняя»,— сказал Сергей Бердников.

Также мэр Магнитогорска поблагодарил заслуженного тренера России Рауфа Валеева и заслуженного мастера спорта России, серебряного и бронзового призера Сурдлимпийских игр Юлию Молодцову, которые отлично подготовили спортсменок к чемпионату мира.