Магнитогорцы пожаловались на выставку енотов в многоквартирном доме

Законодательство не разрешает размещать подобные «зоопарки» в бывших квартирах

Региональное управление Россельхознадзора объявило предостережение хозяйке «Хижины енота», которая устроила выставку животных в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе ведомства, любой желающий мог тесно пообщаться с животными. На место выехали специалисты ведомства, которые получили жалобу от жительницы дома на работу этой выставки. Оказалось, что законодательство не разрешает размещать такие развлечения даже в бывших квартирах, да и физический контакт должен быть исключен.

«Хижина енота» расположилась в нежилом помещении, которое когда-то было двухкомнатной квартирой. Владелица четырех енотов разрешала близко общаться и играть с милыми, но все же хищными млекопитающими. Посыл, конечно, добрый, но женщина стала нарушительницей ветеринарного законодательства.

«Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, допускается только в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях. Иными словами, в жилом доме размещать подобные учреждения нельзя», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Также нормы предписывают запрет на физический контакт зрителей с животными. В итоге женщине объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Специалисты призывают: нужно понимать всю ответственность при желании завести енота. Он все равно остается хищником, хотя и легко приручается, поэтому в любой момент у него могут проявиться дикие инстинкты.