Магнитогорцы собрали помощь 5-летнему пациенту детской больнице, скучающему по маме

Грустный и трогательный сюжет из жизни о неравнодушии чужих и черствости родных людей

Для жителей Магнитогорска и округи уже несколько лет действует очень популярный паблик во «ВКонтаке» под названием «Черное&Белое Магнитогорск». Обычно в нем горожане публикуют свои мнения о тех или иных социальных проблемах. Недавний анонимный пост о 6-летнем пациенте детской инфекционной больницы просто взорвал местное сообщество: автор взывала к совести мамы мальчика, чей малыш каждый вечер плакал, скучая о родном человеке. Как выяснилось — родители его не навещают. На следующий день горожане объединились и принесли для малыша подарки. Корреспондент информагентства «Первое областное» пообщалась с этими неравнодушными магнитогорцами.

«История мальчика Саши. Хочу обратиться к маме мальчика Саши. Хотя мамой назвать тебя сложно. Мама — это надежная опора и плечо для ребенка, это ласковые руки и самые крепкие объятия. Так вот, твой сын Саша сейчас находится в больнице. Каждый его вечер заканчивается горькими слезами и криками: „Мама“», — с этих слов начинается пост анонимного автора в паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

Ольга (имя автора изменено. — Прим. ред.) находилась в инфекционном отделении со своим ребенком, но не смогла пройти мимо грустного Саши. Она отправила в сообщество обращение к маме мальчика с просьбой навестить малыша, который очень по ней скучает. Женщина рассказала, что, со слов самого Саши, родители его пьют, но у него есть бабушка.

«Саша, хочу тебе пожелать купаться в любви и ласке материнской. Вырасти настоящим и добрым мужчиной», — пожелала автор поста.

Ольга не хочет называть своего настоящего имени, так как боится расправы со стороны законных представителей мальчика. После вышедшего поста отец ребенка пригрозил заявлением в полицию о распространении сведений о несовершеннолетнем ребенке.

Пост собрал сотни комментариев. Вместе с гневными (как это чаще всего бывает в соцсетях) обращениями к родителям ребенка горожане решили поддержать мальчика. Девушка по имени Дарья попросила автора поста связаться с ней в личных сообщениях, чтобы узнать, где лечится малыш, и навестить его.

К ней присоединились десятки желающих.

«После публикации поста пришлось собрать группу добровольцев. К моему удивлению, отозвалось много жителей нашего города. Мы распределяли обязанности каждого: были собраны деньги, очень много игрушек, сменной одежды и средств личной гигиены. Предложения о помощи поступают до сих пор, многие пишут и интересуются состоянием Саши», — рассказала корреспонденту информагентства Дарья.

Активистов к мальчику не пустили. Но они смогли поговорить с ребенком через окно.

«Чтобы не испугать мальчика, нам пришлось сказать, что нас прислал к нему волшебник. И вот она — первая улыбка! Мальчик очень общительный и разговорчивый, после того как ему принесли пакеты с гостинцами, он начал их спешно разбирать, показывая нам в окно подарки. Это пробрало до слез, многие из нас плакали. Он спрашивал про маму. Сашенька очень скучает по дому, по родным», — рассказывает Дарья.

В пятницу малыша выписали. По сведениям Дарьи, он будет находиться в реабилитационном центре. Девушка сообщает, что намерена следить за судьбой ребенка. Ей до сих пор привозят на работу подарки для Саши.

«Передавали машинки, большие и маленькие, раскраски, карандаши, книжки, из белья купили сменную одежду, трусики, носочки, футболки, шорты, пижамку. Самое для меня необычное, что пишут даже мужчины, желающие оказать хоть какую-то помощь», — продолжает Дарья.

Все желающих помочь малышу — десятки, самых активных — 18 человек.

«Хочется надеяться, что родители Саши одумаются и не будут писать жалобы на медработников, которые брали у нас передачки, и не станут подавать всякие заявления на Ольгу: якобы задеты их личная жизнь и достоинство. Все это писалось на эмоциях, Ольга — сама мать и знает, как важна любовь для ребенка. Мы все надеемся на лучшее, чтобы родители осознали свою ошибку и Сашенька вернулся в семью. Оступиться может каждый, поэтому не возьмусь осуждать эту семью», — пояснила Дарья.

Она также попросила поблагодарить медперсонал детской больницы.

«Это чудо-женщины! Провожали Сашу всем отделением, и сам малыш сказал, что ему очень понравилось», — отметила она.

Девушка отметила, что ее эта история «пробрала до глубины души», и благодарит жителей города за доброту и отзывчивость.

ИА «Первое областное» узнало, как 6-летний Саша оказался в больнице один. По сведениям министерства социальных отношений Челябинской области, ребенок с марта 2022 года зачислен в число воспитанников муниципального учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Его отправили в центр на основании акта полиции, а в больницу Саша попал по медицинским показаниям.

Все это время с семьей мальчика ведут профилактическую работу органы социальной защиты, чтобы вернуть Сашу родителям. В министерстве пояснили, что до реакции полиции в адрес семьи не было нареканий и жалоб, соответственно и профилактической работы со взрослыми не проводили. В ведомстве сообщили, что магнитогорские специалисты отмечают «положительную динамику» в работе с родителями.

«Лишение родительских прав является крайней мерой. Профилактическая работа направлена на сохранение семейных отношений и выход семьи из трудной жизненной ситуации», — отметили в Минсоце.

На днях Дарья выложила второй пост, где поблагодарила всех, кто решил порадовать малыша. Девушка намерена следить за судьбой ребенка. Ее и инициативную группу в пяти сотнях комментариев поблагодарили пользователи. Многие из них отметили, что милосердие не требует много времени и затрат, и пожелали Саше вернуться в благополучную семью к любящим родителям.