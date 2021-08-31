Магнитогорцев возмутила стройка домов в метре от жилой двухэтажки

Жильцы намерены судиться с администрацией города и застройщиками

Жители Магнитогорска выступили против застройки перед своим многоквартирным домом. В редакцию информагентства «Первое областное» обратился магнитогорец Валерий Ильин. Он рассказал, как под окнами его дома, буквально в метре от отмостки, возводят забор будущего дома. Проверяющие организации, мэрия города и органы исполнительной власти в переписке с жильцами дома советуют одно: судиться. Информагентству Валерий Ильин рассказал, как все попытки вернуть придомовую территорию упираются в глухую стену равнодушия чиновников.

«В 2016 году был построен наш 28-квартирный двухэтажный дом № 163 по улице Советской. Дом строился частным лицом на участке почти 3 тысячи квадратных метров, это примерно 60 на 50 метров. При покупке покупателям оговаривалось, что дом находится в экологически чистой части города, квартиры с красивым видом из окон, с парковкой. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, должен был входить в состав общего имущества. В конце июня дом был введен в эксплуатацию, а через месяц, в июле, застройщик оформил на себя право собственности на все квартиры и начал их продавать. И уже в августе он разделил практически пополам земельный участок под домом и вокруг него и затем продал одну часть», — рассказывает Валерий Ильин.

В сентябре застройщик передал в собственность города участок под домом № 163, который к тому времени стал площадью 1 336 квадратных метров.

«О том, что участок поделен и продан, мы узнали, когда у нас перед окнами начали вести подготовительные работы для жилой застройки. То есть вместо обещанного эстетичного, красивого вида и парковки, у нас перед окнами будет забор, либо стены дома, так как участок „маловат“ для жилищной застройки. На момент раздела и продажи нашего земельного участка часть собственников уже купили квартиры в нашем доме, но никто их не уведомлял о разделе и согласия не спрашивал», — продолжает рассказ Валерий.

С тех пор соседи Валерия и он сам начали переписку с мэрией Магнитогорска, с региональными ведомствами и даже МЧС.

«Мы собрали аргументы, что раздел и продажа участка проведены незаконно. Каждый раз, когда мэрия объявляла публичные слушания по строительству новых домов по соседству с нашим, мы приводили свои доводы. Слушания откладывались до результатов изучения наших претензий и предложений, и проект застройки отправлялся на доработку. Так, по документам застройки рядом с нами будут построены два одноквартирных дома, а наш дом, якобы, стоит 8-квартирный. А куда же делись наши 20 квартир?», — возмущается собеседник.

Куда бы не писали жильцы дома, все их запросы стекаются в мэрию города. По словам и. о начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Магнитогорска Оксаны Глебовой, мэрия не может вмешиваться в дела частных лиц. Именно такие отношения, по мнению чиновницы, возникли между покупателем поделенного участка и продавцом-застройщиком.

О том, что земля вокруг готового многоквартирного дома предполагалась под обустройство парковочных мест, мест отдыха жильцов, ничего не говорится.

«Собственник земельного участка несколько раз осуществлял мероприятия по переформированию его границ в связи с чем и менялся кадастровый номер. Все мероприятия по последующему переформированию границ земельного участка были осуществлены собственником земельного участка без участия администрации Магнитогорска. [...] У администрации города отсутствуют полномочия по вмешательству в дела частных лиц. В данном случае урегулирование ситуации возможно исключительно в судебном порядке», — прокомментировали в мэрии.

Теперь жильцы дома намерены написать заявление в суд. Они обратились к адвокату по жилищному праву и готовы оплатить строительную экспертизу, чтобы доказать, что под окнами их дома должны быть детские площадки и скамейки, а не глухой забор соседей. Тем временем на участке, который некогда относился к многоквартирному дому, уже начали заливать фундамент под новые дома.