Магнитогорцев с Днем города поздравил экипаж подводной лодки

С 2001 года субмарина носит название «Магнитогорск»

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В преддверии 92-летия города магнитогорцев поздравил экипаж подводной лодки «Магнитогорск». Видеопоздравление для жителей записал командир подводной лодки Артем Бондаренко, передает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Капитан третьего ранга командир подводной лодки Артем Бондаренко отметил, что благодаря героическому подвигу местных жителей Магнитогорск носит почетное звание «Город трудовой доблести». И пожелал жителям бодрости духа, крепкого флотского здоровья и дальнейших побед на благо Родины.

Подшефная подводная лодка охраняет границы государства на северных морских рубежах. В 2001 году ей присвоено название «Магнитогорск» в связи с установлением над лодкой шефских связей с администрацией города металлургов. В этом году дизельной субмарине исполнилось 30 лет.

Напомним, это не первое необычное поздравление жителей города металлургов с наступающим праздником. На прошлой неделе магнитогорцев с Днем города поздравили космонавты с Международной космической станции.