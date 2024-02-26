Магнитогорцев предупредили о рисках покупки жилья в спорном ЖК

Суды о сносе домов, которые мэрия считает самостроем, продолжаются

Специалисты управления архитектуры и градостроительства Магнитогорска в очередной раз предупреждают горожан о рисках приобретения квартир на стадии незавершенного строительства у застройщика ООО «Новый формат», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, речь идет о ЖК «Дружный», возведенном по улице Суворова, 112, без получения соответствующего разрешения на строительство от муниципальных властей. Как утверждают в мэрии, земельный участок не предназначен для целей строительства. Тяжба между администрацией и застройщиком длится почти пять лет.

Арбитражный суд обязал строительную компанию снести заложенные фундаменты. Решение в законную силу не вступило, а застройщик подал кассационную жалобу.

Между тем магнитогорцы, купившие квартиры на стадии строительства, вынуждены доказывать право собственности на квадратные метры.