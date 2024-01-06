Магнитогорцев после ночных рождественских богослужений развезет по домам общественный транспорт

Мэрия опубликовала расписание

В ночь с 6 на 7 января в храмах Магнитогорска пройдут рождественские праздничные богослужения. Всего запланированы службы в девяти храмах. По окончании богослужений магнитогорцы смогут добраться до дома на общественном транспорте. Время отправления автобусов и трамваев сообщили в пресс-службе мэрии.

В основном ночные богослужения будут заканчиваться в третьем или четвертом часу ночи. Примерно в это же время от остановок, расположенных близко к храмам, будет отправляться общественный транспорт.

Например, от храма Михаила Архангела отправится автобус. Он поедет по Северному переходу на вокзал, а оттуда — по проспекту Карла Маркса до Зеленого Лога.

После службы в Кафедральном соборе Вознесения Христова можно будет добраться до дома на трамвае. В три часа ночи от остановки «Старая Магнитка» отправится трамвай по маршруту Казачья переправа — ул. Советская — Вокзал. В 03:11 трамвай отправится по маршруту Казачья переправа — проспект Карла Маркса — Вокзал. В 03:20 от указанной остановки отправится трамвай по маршруту Казачья переправа — проспект Карла Маркса — Зеленый лог.

От остановки «Островского», расположенной неподалеку от Храма святителя Николая Чудотворца, также будут следовать три трамвая по трем направлениям. В 02:30 трамвай проследует по маршруту Южный переход — проспект Карла Маркса — Вокзал. В 02:40 транспорт будет следовать по маршруту Казачья переправа — проспект Карла Маркса — Зеленый лог. В 02:50 трамвай отправится по маршруту Казачья переправа — проспект Карла Маркса — Вокзал.

От остановки «Станичная», что возле Храма в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы, отправятся два трамвая: в 02:30 по маршруту Коробова — Труда — Карла Маркса — Зеленый лог и в 02:40 — от Коробова на вокзал через проспект Карла Маркса.