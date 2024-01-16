Магнитогорцев после ночных богослужений на Крещение развезут по домам трамваи

Рассказываем, как будет следовать общественный транспорт

19 января верующие отметят большой православный праздник — Крещение Господне. Накануне вечером в храмах пройдут торжественные богослужения, которые завершатся глубокой ночью. Жители Магнитогорска после службы смогут добраться до дома на общественном транспорте. Как сообщили в пресс-службе администрации города, трамваи будут следовать от двух остановок.

От остановки «Старая Магнитка», неподалеку от которой находится кафедральный собор Вознесения Христова, трамваи будут следовать по таким маршрутам:

От остановки «Островского» рядом с Храмом Святителя Николая Чудотворца транспорт отправится по следующим маршрутам:

Ранее ИА «Первое областное» писало о том, кому нельзя на Крещение окунаться в прорубь.