Магнитогорцам рекомендовали не покупать мясо с рук из‑за риска распространения ящура

Местная ветслужба предупреждает об опасном вирусе

Власти Магнитогорска предупредили об опасности распространения ящура. Обстановка с вирусом обострилась в Актюбинской области Республики Казахстан. В этой связи городская ветслужба рекомендует магнитогорцам не покупать мясо и молоко с рук, сообщается на сайте администрации города металлургов.

В мэрии предупредили, что ящур — инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь домашних и диких парнокопытных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лоси, кабаны и др.) животных. Ее клиническими признаками являются пузырьки с жидким содержимым и изъязвления на слизистой оболочке ротовой полости.

«У больных животных наблюдаются: слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита. У животных проявляются высокая температура, слабость. Гибель восприимчивых животных наступает в течение одних-двух суток», — предупредили в городской ветеринарной службе.

Вирусоносительство у животных может сохраняться от полугода до года. Чтобы избежать заноса опасной инфекции, ветеринары обратились к жителям Магнитогорска с рекомендацией не приобретать молочную и мясную продукцию с рук. Покупки можно совершать только на городских рынках, где товар проходит контроль ветеринарно-санитарной экспертизы.