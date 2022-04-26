Магнитогорцам раздадут 10 тысяч саженцев ели, сирени, ясеня и кедра

Каждый желающий сможет высадить росток на участке или во дворе

В Магнитогорске 29 апреля пройдет ежегодная «Зеленая акция». На парковке за ареной «Металлург» горожанам раздадут 10 тысяч саженцев ели, сосны, сирени, кедра, ясеня, клена и рябины. В мэрии города подчеркнули, что акция — это не только вклад в экологию города, но и личный пример заботы об окружающей среде.

Раздача саженцев пройдет с 16:00 до 18:00 29 апреля на парковке арены «Металлург».

«При помощи добровольцев будет организовано движение потока людей, где каждый желающий сможет получить росток. Этот проект является не только вкладом в экологию Магнитогорска, но и вкладом в развитие будущего поколения, ведь только на личном примере трудолюбия и заботы об окружающей среде можно воспитать сильное и достойное поколение», — пояснили в мэрии Магнитогорска.

Акцию уже 11 лет проводит АНО «Поколения будущего». Напомним, в городе в 2022 году планируется высадить 2,5 тысячи крупномерных деревьев.