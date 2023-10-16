Магнитогорцам предложили придумать общегородской рекорд

Событие должно вписать город в специальный реестр России

Жителям Магнитогорска предложили выбрать идею для установления нового рекорда. На 95-летний юбилей, который город отметит в следующем году, здесь планируют устроить масштабное событие, способное внести Магнитогорск в Реестр рекордов России, сообщили в пресс-службе мэрии.

В июле 2011 года магнитогорцы уже установили мировой рекорд. Тогда жители устроили перетягивание самого длинного в мире каната на стыке Европы — Азии. Это событие попало в Книгу рекордов России.

В городской администрации призвали жителей повторить успех.

«Магнитогорску не привыкать быть лидером, ставить новые рекорды. Давайте вместе в очередной раз впишем имя нашего города в историю. Есть идеи для новых рекордов? Вы хотите побить существующий рекорд или же придумали новый, более массовый, масштабный?» — обратились к жителям в мэрии.

Свои идеи до 30 ноября можно прислать на почту konkurs-mgn95@yandex.ru. Предложение нужно описать подробно, для обратной связи важно указать контактные данные. Идея должна соответствовать критериям Реестра рекордов России. В том числе рекорд должен быть измеряемым, побиваемым, стандартизированным и проверяемым.

По результатам голосования члены жюри определят самую креативную идею. Ее автору вручат ценный приз.